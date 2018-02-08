Barış Şimşek, Galatasaray'a uğurlu geliyor
Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği 22 karşılaşmada sahadan 13 kez galip ayrılırken, 6 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçta da rakiplerine yenildi.
Barış Şimşek, Galatasaray'ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Şimşek, geride kalan 22 maçta Galatasaraylı futbolculara 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.
Barış Şimşek, en son Galatasaray'ın 25 Kasım 2016'da 3-1 kazandığı Bursaspor müsabakasını yönetmişti.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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