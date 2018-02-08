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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , 'a uğurlu geliyor

    <a href="/index/baris-simsek?id=10f44254-c114-4650-b3d8-2dbfa6f04831" class="" rel="tag">Barış Şimşek</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a uğurlu geliyor

    , 'in yönettiği 22 karşılaşmada sahadan 13 kez galip ayrılırken, 6 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçta da rakiplerine yenildi.

    'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. İki takım arasındaki mücadeleyi yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak.

    , 'ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Şimşek, geride kalan 22 maçta Galatasaraylı futbolculara 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.
    Barış Şimşek, en son Galatasaray'ın 25 Kasım 2016'da 3-1 kazandığı Bursaspor müsabakasını yönetmişti.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:20
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