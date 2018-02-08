1 numaralı sorun...

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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Bu sezon ciddi bir form düşüklüğü yaşayan G.Saray’ın kalecisi Muslera, yüzde 47 olan ceza sahası içi kurtarış yüzdesi ile Avrupa’nın en kötü 4. ismi oldu.

    Bu sezon yaşadığı form düşüklüğüyle herkesi şaşırtan 'ın file bekçisi 'nın özellikle yan toplardaki başarısızlığı herkesin dilinde. Performansı sarıkırmızılı teknik heyeti de endişelendiren 31 yaşındaki file bekçisi, sezon karnesi ile Avrupa'nın en kötüleri arasında yer aldı. Avrupa'nın 8 büyük liginde, en az 10 maça çıkmış 162 kaleci arasında yapılan değerlendirmede Muslera, ceza sahası içinde kurtarış yüzdesi en kötü 4. isim oldu. Tecrübeli kaleci, bu noktalardan kalesine atılan neredeyse her iki şutun birine gol izni verdi. Listede Fenerbahçe'nin kaptanı ise 6. sırada yer aldı.

    BEŞİKTAŞLI FABRİ EN BAŞARILI KALECİLER ARASINDA
    İki sezonda 64 lig maçında forma giyen ve yan toplarda yaşadığı zafiyet nedeniyle 26 kafa golü yiyen Muslera, bu problemi bir türlü çözemedi. Son olarak Demir Grup Sivasspor maçında kornerden gelen topta kalesini düşüren Muslera, Avrupa'da bu alanda açık ara zirvede bulunuyor. Beşiktaş'ın 2 sezon önce kadrosuna bonservis ödemeden kattığı kaleci Fabri ise Opta ölçümlerine göre, bu sezon yüzde 77 olan genel kurtarış yüzdesi ile Avrupa'nın en başarılı 7. ismi durumunda. İspanyol kaleci, 20 lig maçında 20 gol yedi ve maç başına 3,3 kurtarış yaptı. (Sabah)

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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