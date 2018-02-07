Zarara giriyor !
Galatasaray'ın forma reklamı veren araç kiralama şirketi Garenta sponsorluğundan zarar ettiği iddia edildi. Garenta para değil kulübe kiralık araç temin ediyor. Kulübe verilen bu araçlar Dursun Özbek döneminde personele dağıtıldı. Servis ve yakıt giderlerini kulübün ödediği öğrenildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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