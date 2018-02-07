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HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Zarara giriyor !

    Zarara giriyor !
    Galatasaray'ın forma reklamı veren araç kiralama şirketi Garenta sponsorluğundan zarar ettiği iddia edildi. Garenta para değil kulübe kiralık araç temin ediyor. Kulübe verilen bu araçlar Dursun Özbek döneminde personele dağıtıldı. Servis ve yakıt giderlerini kulübün ödediği öğrenildi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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