“Kaldırın başınızı” diyen tecrübeli çalıştırıcı, havaalanında kendilerini karşılayan taraftarları hatırlattı. “Konya ve Antalya maçlarını onlar için kazanmalıyız” dedi

Galatasaray son iki maçından galibiyet çıkartamazken eleştiriler de gecikmedi. Özellikle Demir Grup Sivas mağlubiyeti sonrasında oyuncular ve teknik heyet hedef noktası haline gelirken Fatih Terim ipleri yeniden eline aldı. Büyük üzüntü yaşayan oyunculara "Kaldırın başınızı" diyerek Atiker Konya ve Antalya maçlarını hedef gösterdi. Özellikle kupada turu geçmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Biz güçlü bir takımız ve Konya maçı ile yeniden ayağa kalkacağız" dedi.



TARAFTAR İNANIYOR

Sivas dönüşü gece saat 00.30'da havaalanına gelen Galatasaray taraftarlarının desteğini hatırlatan Terim, "Bu sevgiyi, inancı, desteği görüyorsunuz. Galatasaray taraftarı birlikte başarılı olacağımıza ulaşacağımıza inanıyor. Bu da onun belgesi. Bize yakışmayarak aldığımız bir mağlubiyet var. Ama kaybedilmiş bir şey yok. Tam tersi çıkaracağımız dersler var. Bu mağlubiyetten daha da güçlü çıkmalıyız. Önümüzde lig ve kupa maçları var. Belki kayıplar olacak ama biz bırakmayacağız. Her maça daha inançlı çıkıp sonuna kadar bu yarışı kovalayacağız" ifadesini kullandı