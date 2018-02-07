Tolga ve Donk neden beraber oynamaz?
Galatasaray'a Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilirken en çok da Fatih Terim'in Tolga Ciğerci ve Ryan Donk tercihi tepki çekti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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