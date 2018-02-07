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HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    farkı

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> farkı
    Terim, Atiker Konyaspor karşısında sakatlanan Denayer'in yerine 'e şans verecek. Denayer-Maicon ikilisi Sivas karşısında etkili olamazken Serdar'ın savunmaya güç katması bekleniyor. Öte yandan , bu sezon 'in oynamadığı 5 maçta 4 yenilgi aldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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