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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Konya karşısında üstün

    Konya karşısında üstün
    Galatasaray- Konyaspor maçı öncesi istatistikler sarı-kırmızılıları umutlandırıyor. Cimbom, rakibine 2003- 2004 sezonundan bu yana galibiyet izni vermedi. Konyaspor'un son galibiyetinden sonra 24 resmi maça çıkan rakipler 5 kez berabere kalırken, 19 maç kazandı
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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