Kaan, Almanya’da kaldı
ALMANYA 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Kaan, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fortuna Düsseldorf'da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:48
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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