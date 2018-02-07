Kaan, Almanya’da kaldı

ALMANYA 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Kaan, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fortuna Düsseldorf'da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



