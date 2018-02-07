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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kaan, ’da kaldı

    Kaan, Almanya’da kaldı

    2. Bundesliga takımlarından , 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun ismi devre arası döneminde ile de anılmıştı. Kaan, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fortuna Düsseldorf'da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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