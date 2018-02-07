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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    İlk ödemesi ’ya

    İlk ödemesi Nagatomo’ya
    G.SARAY'da son gün yapılan transferinde, Abdurrahim Albayrak'ın kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı. Ndiaye'nin parası bankacılık işlemleri gereği ancak pazartesi günü hesaba yatınca, 20 milyon TL'lik vergi borcu aynı gün blokeli çekle halledildi. Inter'in 700 bin euro'luk kiralama bedeli içinse Albayrak'ın hesabı kullanıldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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