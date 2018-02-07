İlk ödemesi Nagatomo’ya
G.SARAY'da son gün yapılan Nagatomo transferinde, Abdurrahim Albayrak'ın kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı. Ndiaye'nin parası bankacılık işlemleri gereği ancak pazartesi günü hesaba yatınca, 20 milyon TL'lik vergi borcu aynı gün blokeli çekle halledildi. Inter'in 700 bin euro'luk kiralama bedeli içinse Albayrak'ın hesabı kullanıldı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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