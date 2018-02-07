Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor

Önceki günlerde İngiliz medyasına maddi ve manevi durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Emmanuel Eboue'ye yardım eli sarı kırmızılı camiadan gelmişti.

Fatih Terim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eski oyuncularıyla ilgili durumu takip ettiklerini ve kendisi ile ilgili planları olduğunu söylemişti.

Gelinen noktada sarı kırmızılıların yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş, Eboue'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini ifade etti. Fildişili oyuncunun altyapıda görev alabileceği konuşuluyor.