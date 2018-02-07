Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor
Galatasaray'ın yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş, maddi ve manevi açıdan zor durumda olan Emmanuel Eboue ile ilgilendiklerini ve eski oyuncularının Cuma günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Önceki günlerde İngiliz medyasına maddi ve manevi durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Emmanuel Eboue'ye yardım eli sarı kırmızılı camiadan gelmişti.
Fatih Terim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eski oyuncularıyla ilgili durumu takip ettiklerini ve kendisi ile ilgili planları olduğunu söylemişti.
Gelinen noktada sarı kırmızılıların yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş, Eboue'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini ifade etti. Fildişili oyuncunun altyapıda görev alabileceği konuşuluyor.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
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