''G.Saray taraftarına yalvarıyorum!''

G.Saraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalarda bulundu. Göreve başlayalı 15 gün olan Mustafa Cengiz yönetimi yeni maddi kaynak arayışları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda en büyük maddi ve manevi desteği ise başta kasa kolaylığı sağlayan Abdurrahim Albayrak verdiği biliniyor. Göreve geldiklerinden bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen ilk plandaki ödemeler için 20 milyon TL üzeri kasa kolaylığı sağlayan Sportif AŞ yöneticisi Albayrak ilginç bir yola başvurdu.



ZOR ZAMANDA DESTEK

Albayrak, 15 gün içinde loca alan 14 G.Saraylı iş adamının isimlerini televizyon kanalından tek tek açıklayacaklarını belirterek, "Allah tüm loca alan G.Saraylıların hepsinden razı olsun. Kim en ufak bir katkı yapıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Bu zorlu dönemde loca alanların hepsine ve kendilerine özel teşekkür edeceğiz. Ben kredi alabilmek için bankalara değil, G.Saray taraftarına-işadamlarına yalvarıyorum, bizi bu zor zamanda destek olsunlar. Gerekirse toplanıp ortak loca alsınlar. Elde kalan 56 locayı en acil şekilde satmalıyız" diye konuştu.



TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Albayrak, gol anlarındaki sempatik tavırlarıyla taraftarın gözdesi konumunda. Ayrıca tribünde onların hiçbir isteğini geri çevirmiyor.

KOMBİNE SÜRPRİZİ OLACAK!

G.Saray'da loca satışlarında olduğu gibi taraftarların bütçelerine göre kombineler için de bir sürpriz yapmaya hazır olduklarını belirten Abdurrahim Albayrak, "Yönetim olarak bu konuda bir çalışmamız var. En kısa sürede taraftarımıza bir sürprizimiz olacak" müjdesini verdi.



YELLOW FRİDAY BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Albayrak, başlatılan "Yellow Friday" kampanyasına taraftarların gösterdiği ilgiyle kasaya yüklü miktarda para girdiğini söyledi. Aynı desteği localar için de beklediğini dile getirerek, " 1 liralık bile kulübe katkısı olan her taraftarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



