G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran Galatasaray Odeabank, 85-85'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92'lik galibiyetle ayrıldı.
Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:32
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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