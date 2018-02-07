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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    G.Saray, 'na mağlubiyetle veda etti

    G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti

    ULEB Top 16 E Grubu 6'ncı maçında sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran , 85-85'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92'lik galibiyetle ayrıldı.

    Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:32
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