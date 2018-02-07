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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'e uyarısı!

    Gomis'e Elmander uyarısı!

    Bafetimbi Gomis, attığı 14 golle sezonun ilk yarısına damga vursa da ideal forvet olarak Elmander'i gören teknik direktör Fatih Terim bu performanstan tatmin olmadı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:53
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