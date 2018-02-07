Fırsat yakaladı
Samet Aybaba takımı bozana, kalanı da geri çekene dek, nerdeyse öbür sahaya geçemeyen, durmadan rakibe gol fırsatı ve de iki gol veren Galatasaray, adeta mecburen santranın ötesine, hatta son 10 dakika rakip 18'e yerleşti. Ama yukarda İlahi Adalet var.. Galatasaray hiç hak etmediği puanı alamadı. Şampiyonluk yolunda kıymetli 2 puan gitti. 21'inci haftaya lider girme şansı gitti. İkişer puan kaybeden rakipler, Galatasaray'a göre, hatta bir puan kazanmış duruma geçtiler.. Ama bana sorarsan Hocam, Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir şans yakaladı.. Eğer bu feci yanlışlarından gereken dersi aldıysan, ki alırsın, bu yanlışları bir daha yapmazsan, ki yapmazsın, daha çok kan dökülecek bu ligde Şampiyonluğa en yakın takım gene Galatasaray'dır.
Mini yorum: Hıncal Uluç
Mini yorum: Hıncal Uluç
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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