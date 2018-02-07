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HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fırsat yakaladı

    Fırsat yakaladı
    Samet Aybaba takımı bozana, kalanı da geri çekene dek, nerdeyse öbür sahaya geçemeyen, durmadan rakibe gol fırsatı ve de iki gol veren , adeta mecburen santranın ötesine, hatta son 10 dakika rakip 18'e yerleşti. Ama yukarda İlahi Adalet var.. Galatasaray hiç hak etmediği puanı alamadı. Şampiyonluk yolunda kıymetli 2 puan gitti. 21'inci haftaya lider girme şansı gitti. İkişer puan kaybeden rakipler, Galatasaray'a göre, hatta bir puan kazanmış duruma geçtiler.. Ama bana sorarsan Hocam, Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir şans yakaladı.. Eğer bu feci yanlışlarından gereken dersi aldıysan, ki alırsın, bu yanlışları bir daha yapmazsan, ki yapmazsın, daha çok kan dökülecek bu ligde Şampiyonluğa en yakın takım gene Galatasaray'dır.

    Mini yorum: Hıncal Uluç
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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