Denayer yıkıldı

Jason Denayer'ın sol arka üst adalesinde yaşadığı zorlanmaya bağlı ileri derecede yırtık oyuncuyu moralman çökertti. Belçikalı oyuncunun yapılan ilk tekillere göre sahalara dönüşünün en az 6 haftayı duruma göre 2 ayı da bulabileceği belirtilirken 22 yaşındaki Denayer'ın büyük üzüntü yaşadığı bildirildi.