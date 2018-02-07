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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Denayer yıkıldı

    Denayer yıkıldı
    Jason Denayer'ın sol arka üst adalesinde yaşadığı zorlanmaya bağlı ileri derecede yırtık oyuncuyu moralman çökertti. Belçikalı oyuncunun yapılan ilk tekillere göre sahalara dönüşünün en az 6 haftayı duruma göre 2 ayı da bulabileceği belirtilirken 22 yaşındaki Denayer'ın büyük üzüntü yaşadığı bildirildi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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