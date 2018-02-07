Denayer yıkıldı
Jason Denayer'ın sol arka üst adalesinde yaşadığı zorlanmaya bağlı ileri derecede yırtık oyuncuyu moralman çökertti. Belçikalı oyuncunun yapılan ilk tekillere göre sahalara dönüşünün en az 6 haftayı duruma göre 2 ayı da bulabileceği belirtilirken 22 yaşındaki Denayer'ın büyük üzüntü yaşadığı bildirildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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