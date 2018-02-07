Aslan kupada Konya'yı ağırlıyor
alatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde 2-2’nin rövanşında evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Atiker Konyaspor’u konuk edecek.
37. RANDEVU
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazandı.
GALATASARAY, KONYASPOR'A 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Konyaspor, Galatasaray'a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya'daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabaka da berabere sona erdi.
KİM, NASIL TUR ATLAR
Karşılaşmada kim galip gelirse tur atlayan ekip olacak. Galibiyet olmadığı durumunda ise Galatasaray, 0-0 ve 1-1'de tur atlayabilecek, 2-2'de maç uzayacak. 3-3 ve daha fazla olabilecek beraberliklerde ise Konyaspor yarı finale yükselecek.
KUPADA SİNAN GÜMÜŞ ATIYOR
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sinan Gümüş ön plana çıkıyor. Gümüş, kupada oynadığı 5 müsabakada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Kupada ayrıca Yasin Öztekin de 3 gol attı.
DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:57
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Uğur Demirok: Sorun çıkmaz
Toplam 2
Yorum
aydın bursaspor olsaydı yenilirdiniz
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Larin için olay sözler: 'Baş belası'
Toplam 1
Yorum
atogen İnşallah rakiplerimizin başbelası olur.
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Kriz büyüyor
Toplam 7
Yorum
UZMAN DR BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞ ANTİFENERLİ OLDUKLARI BELLİ. OYUNCULARIMIZ DOĞRANIYOR Bİ KIRMIZI KART YOK
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