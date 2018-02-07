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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Almanlar, 'yı konuşuyor!

    Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!

    ’dan sezon başı ayrılan , ’da kendini göstermeye başladı. ve gibi yıldızlarla ismi yan yana anıldı, ’nin övgüleri hatırlatıldı.

    Sezon başında 'a 12.5 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Leipzig'in yolunu tutan , 'da kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı.

    Portekizli yıldız, Bundesliga'nın resmi internet sitesi tarafından, 'Ayın en iyi çaylağı' seçildi. Lige katılan genç yıldızlar için her ayın en iyi genç oyuncusu belirleniyor. Bruma da en iyisi olarak kürsüye çıkarıldı.

    Haberin detayında, 'nin sezon başında yaptığı "Galatasaray'da harika bir sezon geçirdik beraber. Bu çocukta büyük potansiyel var. Bundesliga, büyük bir adım Bruma için. Ancak o kesinlikle bunu başaracak" yorumu öne çıkarıldı. Podolski'yi haklı çıkarmaya başladığı kaydedilen Portekizli futbolcunun Ocak ayında 04 ve Hamburg'a attığı gollere övgü yapıldı.

    Öte yandan Bruma'nın ligin en önemli kanat oyuncuları ile seviyesine geldiği vurgulandı.

    Bruma'nın 12 dribling ortaması, pas isabetinde yüzde 89 isabetlerine çıkması gibi istatistik örnekler verildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:15
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