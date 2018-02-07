Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Galatasaray’dan sezon başı ayrılan Bruma, Bundesliga’da kendini göstermeye başladı. Ribery ve Robben gibi yıldızlarla ismi yan yana anıldı, Podolski’nin övgüleri hatırlatıldı.
Sezon başında Galatasaray'a 12.5 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Leipzig'in yolunu tutan Bruma, Bundesliga'da kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı.
Portekizli yıldız, Bundesliga'nın resmi internet sitesi tarafından, 'Ayın en iyi çaylağı' seçildi. Lige katılan genç yıldızlar için her ayın en iyi genç oyuncusu belirleniyor. Bruma da Ocak ayının en iyisi olarak kürsüye çıkarıldı.
Haberin detayında, Podolski'nin sezon başında yaptığı "Galatasaray'da harika bir sezon geçirdik beraber. Bu çocukta büyük potansiyel var. Bundesliga, büyük bir adım Bruma için. Ancak o kesinlikle bunu başaracak" yorumu öne çıkarıldı. Podolski'yi haklı çıkarmaya başladığı kaydedilen Portekizli futbolcunun Ocak ayında Schalke 04 ve Hamburg'a attığı gollere övgü yapıldı.
Öte yandan Bruma'nın ligin en önemli kanat oyuncuları Ribery ile Robben seviyesine geldiği vurgulandı.
Bruma'nın 12 dribling ortaması, pas isabetinde yüzde 89 isabetlerine çıkması gibi istatistik örnekler verildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:15
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Arda F.Bahçe şanssızlığını kıracak mı?
Toplam 4
Yorum
ARTİST-EMRE İŞBİRLİĞİ İYİLERİ TAKİP EDECEĞİNE GS YA KÖTÜLÜK EDENİ TAKİP ETTİN YANINA GİTTİN EMRE NİN
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Hakem kabusu!
Toplam 10
Yorum
ged 61 adaleti dağıtmak ve hak yememek için cesur,yürekli ve şerefli olmak gerekir...
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 4
Yorum
taraftar Beşiktaş finansal fair play yüzünden alamadı o ara Cenk satılabilseydi ve Abubakarı alabilseydik süper olurdu ama denk gelmedi işte.
Almanlar, Bruma'yı konuşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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