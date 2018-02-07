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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ahmet sevinci

    Ahmet sevinci
    Ara transferin son saatlerinde Malaga'ya kiralık olarak gitmesi gündeme gelen ancak transferi direkten dönen Ahmet'in Galatasaray'da kalması herkesi sevindirdi. Denayer'ın yaşadığı sakatlık ve tedavi süresinin 2 ayı bulabileceği bilgisi Florya'da, "İyi ki Ahmet Çalık gitmemiş. Her şeyde bir hayır var" ifadesinin kullanılmasına neden oldu.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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