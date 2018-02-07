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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    56 puanla Kadıköy'e!

    56 puanla Kadıköy'e!

    Kolay fikstürü avantaja çevirmek isteyen 5 haftada 15 puan hedefliyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında kilit rolü olan F.Bahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

    Liderlik hedefiyle çıktığı maçını 2-1 kaybederek büyük şok yaşayan gözünü yeniden zirveye dikti... Teknik direktör , şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre oldukça avantajlı gözüken fikstürden en iyi şekilde faydalanmak istiyor. Tecrübeli hocanın öncelikli hedefi; 5 haftada 15 puan.

    ASIL HEDEF FENERBAHÇE MAÇI
    Terim sırasıyla oynanacak , , , ve maçlarında kayıp istemiyor. Başarılı teknik adam, 26. haftadaki derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

    5'TE 5 OLURSA, LİDERLİK GELİR!
    Bu süreçte oynanacak - ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını da dikkate alan , 5'te 5 yapmaları halinde önemli bir puan farkıyla zirvede olacaklarını düşünüyor.

    SON HAFTALAR ÇOK ZOR OLACAK
    Fakat Cimbom fikstür avantajından faydalanamazsa bu kez de işler tersine dönebilir. Çünkü sarı-kırmızılılar'ı ardından içinde 3 derbi ve maçlarının da bulunduğu zorlu bir viraj bekleyecek.

    Takvim

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:39
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