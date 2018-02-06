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    06 Şubat 2018, Salı
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    Terim kararını verdi! ...

    Terim kararını verdi! Muslera...

    Galatasaray'da, Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine, Antalya maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
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