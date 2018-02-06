Terim kararını verdi! Muslera...
Galatasaray'da, Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine, Antalya maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:59
-
Juraj Kucka beklentisi
Toplam 1
Yorum
YUNUS MUHARREM USTA KUCKA KUCKA DEYİNCE KİMİ ALDI Kİ LA BU DEDİYDİM, HAYAL KIRIKLIĞI SATIN ALMIŞ MEĞER..
-
F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 4
Yorum
utanın Akşam trabzonun muhteşem futbolu vardı iki penaltı güme gitti. ses seda yok siz habire MHK ya saldırıyorsunuz.
-
Galatasaray niye kafa golü yiyor?
Toplam 4
Yorum
Aslan DEFANS ADAM PAYLASIMI YAPAMIYOR-KALECI MUSLERA VE ERAY SERT ORTALAR KARSISINDA ELLERI AYAKLARINA DOLANIYOR KARARSIZ KALIYORLAR GOL OLUYOR
Terim kararını verdi! Muslera... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.