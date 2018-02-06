CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray, çeyrek finalinde 8 Şubat Perşembe günü 'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de iki gün önce oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda beşe beş çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

    Galatasaray, maçının hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN