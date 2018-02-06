Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de iki gün önce oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda beşe beş çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.