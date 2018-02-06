Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 8 Şubat Perşembe günü Atiker Konyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de iki gün önce oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda beşe beş çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:07
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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