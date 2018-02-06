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    06 Şubat 2018, Salı
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    Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı

    Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer futbolcular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu üzerinde duruldu. İdmanın devam eden bölümünde dörde dört ve iki jokerli dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda beşe beş çift kale maç gerçekleştirildi.

    Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:07
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