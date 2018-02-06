Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:07
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Galatasaray niye kafa golü yiyor?
Toplam 4
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Toplam 3
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Toplam 4
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seçimden sonra Bu daha iyi günleriniz seçim sandıkları açılsın oy sayımı başlasın, şeker tansiyon yüksek ateş kalp spazmı, daha neler duyacağız. göreceksin
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