Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran Galatasaray Odeabank, 85-85'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92'lik galibiyetle ayrıldı.



Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.