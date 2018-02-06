Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran Galatasaray Odeabank, 85-85'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92'lik galibiyetle ayrıldı.
Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:52
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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