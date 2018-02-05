Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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