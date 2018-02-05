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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

    Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek
    Sivas-Galatasaray maçına iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterirken futbolseverlerin Zeytin Dalı Harekatı'na desteği sürdü. Müsabaka öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda bayraklar dağıtılırken kartonlarla, "Ey Şanlı Asker" yazısı tribünde oluşturuldu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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