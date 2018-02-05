Tudor’a gönderme

Fatih Terim, maç öncesi isim vermeden Tudor'u eleştirdi. Terim, Donk tercihi için, "İlk yarı 1 dakika bile süre almamış oyuncular var. Bunların içinde Sinan da var. Alternatifi çok olan takım hedefliyorum. O yüzden Donk'u tercih ettim" dedi.

HANGİSİNE YANALIM!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor yenilgisi sonrasında takımının ortaya koyduğu futbolu sert bir şekilde eleştirdi. Terim, "Sivasspor'u tebrik ederek başlamak lazım. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını bekliyordum. Beni üzen taraf bugün iyi oynamayışımız. Başka tarafları tartışılır ama oyun anlayışımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, üç puan verdiğimize mi yoksa yine söylüyorum oyun kalitemizin kötü oluşuna mı? Bence en önemlisi sonuncusu, bizi biz yapan oyun kalitemizdir" dedi.



BU OYUNUN BAHANESİ YOK

Bu yenilginin hiçbir şekilde bir bahanesi olamayacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, özellikle topa sahip olma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi. G.Saray Teknik Direktörü Terim, "Muslera onu yaptı bu bunu yaptı... G.Saray takımı oyunuyla bunun üstesinden gelebilmeli. Üst üste bir şeyler gelebilir, son 10 dakikada da Denayer sakatlandı ama bu oyunun bahanesi değil hiçbiri. 2-2 olsa da 3-2 olsa da bunu söylerdim. Biz G.Saray'ız, böyle olmaz. En önemli özelliğimiz topun, oyunun ve top kontrolünün bizde olması. Onu da sağlayamadık bugün. Sivasspor iyi oynadı, iki duran topu da iyi değerlendirip kazandı, tebrik ederim" diye konuştu.