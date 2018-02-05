Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Sivasspor maçında alınan yenilgi sonrası orta sahası kırmızı alarm veren Galatasaray'da Fernando'nun sakatlığına bir de Ndiaye'nin gönderilmesi eklendi... Peki, sarı kırmızılı taraftar bu konuda ne düşünüyor?
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:21
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Ozan Tufan için skandal iddia!
Toplam 5
Yorum
fbcan ismail kartal = KocamanJR sonraki sene perreira caner yerine hasan ali'yi kullanıyordu daha lafa gerek yok. Advocat da ver lense atarsa atar
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Tudor’a gönderme
Toplam 15
Yorum
austin naapsınlar söylemisinlermi görüyorsa ne die feghuli-belhandadan daha fazla yasinden yararlanmaya çalışıyor hemde fernado yokken.
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Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia
Toplam 5
Yorum
KADIKÖY BOGASI ALPERİ TRABZONDA DOĞRADILAR O 2 TRABZONLUYU AT BAKAYIM ÖNCE BİDE GÖREYİM MAÇIN GİDİŞATINI ONDAN SONRA FERNADOYUDA ATMAMIŞMIŞ
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