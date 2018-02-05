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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’ta kulübeler kapıştı

    Sivas’ta kulübeler kapıştı

    Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde iki takımın kulübedeki yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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