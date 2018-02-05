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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Penaltı kararı ortalığı karıştırdı

    Penaltı kararı ortalığı karıştırdı
    Karşılaşmanın hakemi 'un kararları dün akşamın tartışma konusu oldu. 57. dakikada lehine verdiği penaltıda bir süre duraksayan ve yardımcı hakemden gelen uyarıyla beyaz noktayı gösteren Aydınus'a büyük tepki vardı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, uzun süre hakeme itiraz ederken, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medyada hedef aldığı isim 'tu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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