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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    O listede zirvede!

    O listede zirvede!
    İki sezonda 26 kafa golü yiyen Galatasaray, bu alanda 2017-18'de de zirveye çıktı! Bu sezon kalesinde en fazla kafa golü gören takım olan sarı-kırmızılılar, 9 kez rakiplerine geçit verdi. Aslan'ın ligde yediği son 5 golün 4'ü de kafa vuruşlarıyla geldi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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