O listede zirvede!

İki sezonda 26 kafa golü yiyen Galatasaray, bu alanda 2017-18'de de zirveye çıktı! Bu sezon kalesinde en fazla kafa golü gören takım olan sarı-kırmızılılar, 9 kez rakiplerine geçit verdi. Aslan'ın ligde yediği son 5 golün 4'ü de kafa vuruşlarıyla geldi.