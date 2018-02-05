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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    O da çare olamadı

    O da çare olamadı

    G.Saray formasıyla ilk kez maçına çıkan Nagatomo vasatı aşamadı. Ataklara destek veremeyen sol bek, beklenen katkıyı sağlamaktan çok uzaktı

    'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferi Yuto Nagatomo sarı-kırmızılı forma ile ilk sınavını 'a karşı verdi. Sol bek ihtiyacını karşılaması için futbolcu, ilk maçında vasatı aşamadı. Hücuma çıkışlarda tereddüt eden tecrübeli oyuncu, rakip ataklarında ise zaman zaman önemli müdahaleler yapsa da yeterli verimi gösteremedi. Pas tercihlerini genelde yana ve geriye doğru kullanan Nagatomo, pas isabetinde yüzde 90 başarı yakaladı ama ataklara çıkamadığı için Latovlevici'yi arattı. 31 yaşındaki sol bek ayrıca girdiği 11 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. alışmam zaman alır Yeni takımına mağlubiyetle 'merhaba' diyen futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada "Kazanmak için gelmiştik ama başaramadık. Daha ilk maçıma çıktım alışmam biraz zaman alabilir. Bu yenilgiyi telafi edebiliriz" dedi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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