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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    İlk şutunu 79'da attı

    İlk şutunu 79'da attı

    Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleyi ilk kez Eren’in attığı golde yokladı. Bu sezon üçüncü kez bir maçın ilk yarısı şut çekemeden tamamlayan , ve mücadelelerini de 2-1 kaybetmişti

    Sezonun en çok gol atan takımı olan dün bu görüntüsünden çok uzaktı. Sarı-kırmızılı takım, hücum anlamında adeta yokları oynadı. Flaş golcüsü Bafetimbi Gomis'e rağmen ataklardan hep boş dönen Aslan, mücadelenin ilk yarısında şut bile çekemedi. , kalesine ilk şutu attığında dakikalar 79'u gösteriyordu ve o şut da gol oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sezon 3. kez bir maçın ilk yarısı şut atamadan tamamlarken o mücadeleleri de ( ve ) 2-1 kaybetmişti.

    Eren'in katkısı büyük
    Galatasaray farkı 1'e indirdikten sonra ise başka bir kimliğe büründü. Eren, attığı gol sonrası bu kez 80'de kafa vuruşuyla gol aradı. 89'da da Sinan'ın aşırtmasını Medjani çizgiden çıkardı. 90+4'te ise Donk'un şutu kaleci Tolgahan'da kaldı. Öte yandan Galatasaray'ın ligde attığı son 6 golün 4'ünde 'un büyük katkısı oldu. 29 yaşındaki forvet, forma giydiği son 3 karşılaşmada takıma 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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