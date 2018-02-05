İlk şutunu 79'da attı
Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleyi ilk kez Eren’in attığı golde yokladı. Bu sezon üçüncü kez bir maçın ilk yarısı şut çekemeden tamamlayan Galatasaray, Trabzonspor ve Malatya mücadelelerini de 2-1 kaybetmişti
Eren'in katkısı büyük
Galatasaray farkı 1'e indirdikten sonra ise başka bir kimliğe büründü. Eren, attığı gol sonrası bu kez 80'de kafa vuruşuyla gol aradı. 89'da da Sinan'ın aşırtmasını Medjani çizgiden çıkardı. 90+4'te ise Donk'un şutu kaleci Tolgahan'da kaldı. Öte yandan Galatasaray'ın ligde attığı son 6 golün 4'ünde Eren Derdiyok'un büyük katkısı oldu. 29 yaşındaki forvet, forma giydiği son 3 karşılaşmada takıma 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
İlk şutunu 79'da attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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