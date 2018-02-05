Galatasaray'da üzücü haber! Denayer...
Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Jason Denayer'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Denayer'de ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan Denayer açıklaması şöyle:
Jason Denayer'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:08
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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