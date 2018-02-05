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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da üzücü haber! Denayer...

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da üzücü haber! Denayer...

    , maçında sakatlanan 'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Galatasaraylı futbolcu Jason Denayer, Demir Grup Sivasspor maçının son bölümünde sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Denayer'de ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Galatasaray'dan yapılan Denayer açıklaması şöyle:

    Jason Denayer'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:08
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