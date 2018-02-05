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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Eray’a yine tepki

    Eray’a yine tepki
    Kupada maçında 2 hatalı gol yiyen yedek kaleci , taraftarının şok tavrıyla karşılaştı. Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Muslera'ya sevgi gösterisinde bulunurken, Eray'ı tribünlere çağırmadı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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