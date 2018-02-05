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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Donk kötü başladı

    Donk kötü başladı
    Terim'in yeniden kadroya dahil ettiği , 'de 659 gün aradan sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Süper Lig'de son olarak 2015-16 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi. Ancak dün akşam beklenen katkıyı yapamadı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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