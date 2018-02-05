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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    yaramadı

    Değişiklik yaramadı
    , ligde son oynanan Osmanlı müsabakasının ilk 11'inde 3 yaparak takımını önünde sahaya sürdü. Selçuk, Eren ve Iasmin Latovlevici bu kez yedekler arasında bulunurken, yerlerine Donk, ve Nagatomo şans buldu. Ancak bu değişiklikler 'ı yenilgiden kurtaramadı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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