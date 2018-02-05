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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cengiz yalnız bırakmadı

    Cengiz yalnız bırakmadı
    G.Saray'ın yeni başkanı maçının ardından deplasmanında da takımın yanındaydı. ve futbolcuları yalnız bırakmak istemeyen Cengiz öğleden sonra yanında çok sayıda yönetici ile 'a ulaştı. Yeni başkan Cengiz konsantrasyonu bozulmasın diye takımı kamp yaptıkları otelde ziyaret etmedi. Başkanlık döneminde ilk yenilgisini aldı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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