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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Büyü bozuldu mu!

    Büyü bozuldu mu!

    Terim’le 5’te 5 yapan , Atiker Konya beraberliğinin ardından ’a da teslim oldu

    'da rüzgar tersine mi dönüyor? ile yeni bir sayfa açan sarı- kırmızılı ekip, 5'te 5 yaparak bir anda dikkatleri üzerine çekerken arka arkaya iki maçtan galibiyetle ayrılamadı. 'nda ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 3 gün sonra da 'a yenildi. Cimbom'da 'ye giden Ndiaye ve sakatlığı bulunan 'nın eksikliği fazlasıyla hissedilirken deplasman fobisi de yeniden hortladı.

    G.Saray'da Ndiaye'nin yokluğu fazlasıyla kendini hissettirmeye başladı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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