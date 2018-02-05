Bitmeyen dert

Geçtiğimiz sezondan bu yana rakiplerin kafayla attığı gollere çare bulamayan Galatasaray, dün akşam da bu soruna engel olamadı. Sivasspor'un yıldız ismi N'Dinga, 16. dakikada kafayla Muslera'nın koruduğu ağları havalandırırken, sarı-kırmızılılar da bu alanda kötü bir rekora imza atmasına sebep oldu.



RAKİPLERİNE FARK ATTI!

Aslan, son iki sezonda rakiplerin 26 kez kafayla gol atmasına izin verdi. Cimbomun şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe 9, Beşiktaş 8, Başakşehir ise 2 kez kafa vuruşuyla kalesinde gol gördü. Bu arada Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan lig maçlarında atılan son 10 golün 7'si duran toplardan geldi.



11'de sahaya çıkan Yasin Öztekin, dün akşamki performansıyla vasatın altında kaldı.