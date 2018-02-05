Bitmeyen dert
Aslan iki sezondur bu soruna çözüm üretemiyor. Rakiplerinin kafayla bulduğu gollere dün biri daha eklendi ve bu alanda rakam 26’yay ükseldi
Geçtiğimiz sezondan bu yana rakiplerin kafayla attığı gollere çare bulamayan Galatasaray, dün akşam da bu soruna engel olamadı. Sivasspor'un yıldız ismi N'Dinga, 16. dakikada kafayla Muslera'nın koruduğu ağları havalandırırken, sarı-kırmızılılar da bu alanda kötü bir rekora imza atmasına sebep oldu.
RAKİPLERİNE FARK ATTI!
Aslan, son iki sezonda rakiplerin 26 kez kafayla gol atmasına izin verdi. Cimbomun şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe 9, Beşiktaş 8, Başakşehir ise 2 kez kafa vuruşuyla kalesinde gol gördü. Bu arada Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan lig maçlarında atılan son 10 golün 7'si duran toplardan geldi.
11'de sahaya çıkan Yasin Öztekin, dün akşamki performansıyla vasatın altında kaldı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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