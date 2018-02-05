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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Aydınus’la kazanamıyor

    Aydınus’la kazanamıyor
    Galatasaray'ın hakem 'la şansı tutmuyor. Sarı-kırmızılılar, mağlubiyetiyle Aydınus'un görev yaptığı maçlarda 14. yenilgisini aldı. Aslan, tecrübeli hakem düdük çaldığı karşılaşmalarda 21 galibiyet, 9 da beraberlik elde etti.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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