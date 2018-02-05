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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ve Galatasaraylı taraftarlar...

    Arda Turan ve Galatasaraylı taraftarlar...

    Sivas'tan dönecek olan takıma destek olmak için havalimanına giden Galatasaraylı taraftarlar, kafilesiyle karşılaşınca 'a tepki gösterdi.

    taraftarları Sivas'ta 2-1 kaybeden takımlarına destek olmak için havalimanına akın etti.

    Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen kafilesiyle karşılaştı.

    'a karşı tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar uzun süre onun aleyhine tezahüratta bulundu.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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