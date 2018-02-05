Arda Turan ve Galatasaraylı taraftarlar...
Sivas'tan dönecek olan takıma destek olmak için havalimanına giden Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan'a tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları Sivas'ta 2-1 kaybeden takımlarına destek olmak için havalimanına akın etti.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.
Arda Turan'a karşı tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar uzun süre onun aleyhine tezahüratta bulundu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Arda Turan ve Galatasaraylı taraftarlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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