Albayrak'tan hakem tepkisi
Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, Sivasspor maçı sonrası yan hakeme tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fırat Aydınus'un penaltı kararı vermesi için yönlendiren yan hakeme yüklendi
Albayrak şöyle konuştu:
Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor.Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense.
İşte Albayrak'ın söz ettiği o pozisyon
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Albayrak'tan hakem tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.