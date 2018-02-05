1 numaralı kriz
Fernando Muslera dün akşam da kritik bir hataya imza attı. G.Saray’ın yediği ilk golde topu sektirerek rakibe avantaj sağlayan yıldız kaleci, hakeme itirazdan gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü
ANTALYA'YA KARŞI YOK
Muslera, karşılaşmanın 75. dakikasında da hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı gördü ve cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, takımını gelecek hafta oynanacak kritik Antalyaspor karşılaşmasında yalnız bırakacak. Öte yandan Fernando Muslera, 11 Mart 2017'deki G.Birliği maçında kurtardığı penaltıdan sonra kalesine gelen son 6 penaltıda gole engel olamadı.
FERNANDO Muslera, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta Galatasaray'ın kalesini korudu. Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmalarda 25 gol yedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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