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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    1 numaralı kriz

    1 numaralı kriz

    dün akşam da kritik bir hataya imza attı. G.Saray’ın yediği ilk golde topu sektirerek rakibe avantaj sağlayan yıldız kaleci, hakeme itirazdan gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü

    Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi için bu sezon işler hiç de iyi gitmiyor. karşısında da iki kez rakibe geçit veren tecrübeli kaleci, bu sezon 25 gol yerken, yaptığı kritik hata pahalıya mal oldu. Muslera, N'Dinga'nın 16. dakikada attığı gol öncesi kale önünde topu sektirdi ve kornere çıkmasına sebep oldu. Topu hızlıca uzaklaştırması beklenirken, kontrol edip vurmayı düşünen yıldız kaleci, 'un duran toptan golü bulmasını sağladı.

    ANTALYA'YA KARŞI YOK
    Muslera, karşılaşmanın 75. dakikasında da hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı gördü ve cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, takımını gelecek hafta oynanacak kritik karşılaşmasında yalnız bırakacak. Öte yandan , 11 Mart 2017'deki G.Birliği maçında kurtardığı penaltıdan sonra kalesine gelen son 6 penaltıda gole engel olamadı.

    , bu sezon 'de 20 maçta 'ın kalesini korudu. Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmalarda 25 gol yedi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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