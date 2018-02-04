V'AYBABA' VAY!
Süper Lig'de zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybettiği G.Saray kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacaktı. Evdeki hesap Sivas'a uymadı. Sarı-kırmızılılar Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak Fatih Terim yönetimindeki ilk yenilgisini yaşayıp liderlik fırsatını harcarken, Samet Aybaba'lı Sivas ise 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı
Sahasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup eden Samet Aybaba'nın takımı Demirgrup Sivasspor, Galatasaray'ı da eli boş gönderdi. Yiğidolar, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.
YENİ TRANSFER N'DİNGA İLK GOLÜNÜ ATTI
Sivasspor, sarı-kırmızılılar karşısında 16. dakikada N'Dinga'nın golüyle öne geçti. Rybalka'nın kullandığı kornerde yakın direkte kafayı vuran N'Dinga, topu Galatasaray ağlarına gönderdi. 1-0
Golden sonra rakip kaleye baskı kuran Sivasspor 21. dakikada ikinci gole yaklaştı. Kone'nin vuruşunda top üst direkten döndü!
FIRAT AYDINUS PENALTI DEDİ
Ev sahibi ekip 56. dakikada penaltı kazandı. Denayer ile mücadele eden Mattias Bjarsmyr ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Kone, Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı. 2-0
G.SARAY EREN'LE UMUTLANDI
Galatasaray, 79.dakikada Eren Derdiyok'un golüyle farkı 1'e indirdi. Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında buluşan Garry Rodrigues yerden kale önüne gönderdi. Eren Derdiyok'un şutu kaleciden döndü. Seken topu bu sefer ağlarla buluşturdu. 2-1
SON DAKİKADA BÜYÜK HATA
89. dakikada Sivasspor kalecisi Tolgahan'ın büyük hatasında Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Sinan Gümüş'ün aşırtma vuruşunda Medjani topu çizgiden çıkardı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:01
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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