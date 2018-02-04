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    04 Şubat 2018, Pazar
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    ’e emanet

    <a href="/index/taffarel?id=78a1d939-9fc1-49ca-beeb-f65f8e94543f" class="" rel="tag">Taffarel</a>’e emanet
    Konyaspor ile oynanan kupa maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Eray İşçan, Taffarel'den de kırık not aldı. , 27 yaşındaki kaleciyle ilgili olarak "Geçen süre zarfında kendini yeteri kadar geliştirmemiş. Acilen toparlanması gerekiyor" derken Eray'a özel program uygulama kararı aldığı öğrenildi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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