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    04 Şubat 2018, Pazar
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    'ta zorlanıyor

    Sivas'ta zorlanıyor
    Taraflar arasında 'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü , 3'ünü kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı. İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:21
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