Sivasspor - Galatasaray maçında gerginlik!
Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde iki takımın kulübedeki yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:28
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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