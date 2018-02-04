Sivasspor - Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Kupada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve yeniden lige dönen Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmek istiyor.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Ziya, Medjani, Bjarsmyr, Auremir, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Emre, Bifouma, Kone
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:02
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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