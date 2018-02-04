Sivasspor - Galatasaray | CANLI

Kupada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve yeniden lige dönen Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmek istiyor.



Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Ziya, Medjani, Bjarsmyr, Auremir, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Emre, Bifouma, Kone