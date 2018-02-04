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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Samuray sahada

    Samuray sahada

    Nagatomo, 'ta ilk 11'de forma giyecek

    Galatasaray'ın devre arasındaki tek transferi Yuto Nagatomo son taktik idmanında as takımda oynatıldı. Formuyla göz dolduran Japon futbolcu, Sivas'ta bir sürpriz olmaz ise ilk resmi maçına çıkacak. Nagamoto'yu Japonlar yalnız bırakmayacak. 'deki Japon haber ajansları ve 'dan gelen toplam 17 medya mensubu Sivasspor-Galatasaray maçına akredite oldu. Ayrıca Japon turistlerin de karşılaşma için bilet aldıkları bildirildi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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