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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Ndiaye’yi zehirlemişler

    Ndiaye’yi zehirlemişler

    Mustafa Cengiz, Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye'nin transfer sürecini de değerlendirdi: "Ndiaye'yi biz göndermedik, kendisi gitmek istedi. Biz asla 'Satalım, mali sorunu halledelim' demedik. Geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euro'luk bir teklif vardı. Almadığım dediği bir yüzde 10 menajer ücreti ve bir de 600 bin euro istiyorlardı. Biz bunları hocamız istemediği için reddettik. Ancak Ndiaye'nin enteresan bir menajeri var. Sevgili hocam 'bu çocuğu zehirlemişler' dedi, göndermem gerek. Bunun tabii var, biz de yüzde 15 pay koydurduk, satılması muhtemel olduğu için. 16 milyon euro'ya getirdik, ayrıca istenen komisyonu 1 milyon euro'da tuttuk, yüzde 10'da tutmadık. 600 bin euro'yu ödemeyiz dedik ve netice olarak 'a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz."

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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