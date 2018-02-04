Nagatomo: Alışmam zaman alacak
Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçında kaybettiğim için çok mutsuz oldum. İki gün antrenman yaptım takımla ondan sonra ilk 11 başladım. Tabii ki kolay değil yeni bir lig, yeni bir takım mutlaka bir alışma zamanı olacak" dedi
"Sneijder ve Melo ile görüştüm"
Transfer sürecinde Wesley Sneijder ve Felipe Melo ile görüştüğünü anlatan Nagatomo, "Bana mükemmel bir takıma, mükemmel bir camiaya, mükemmel bir taraftar topluluğuna karşı oynayacağımı söylediler. Kesinlikle hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmemi söylediler. Ben de bu şekilde geldim" diye konuştu.
"Tek isteğim takıma destek olabilmek"
Kontratıyla ilgili sorularının üzerine Nagatomo, "Mutlaka daha fazla antrenman yapmam lazım. Benim de buraya adapte olmam, alışmam için takım arkadaşlarıma, oyun sistemine alışmam için daha fazla antrenman yapmam lazım. İleri ki günlerde daha iyi olacağım. Benim şöyle bir kişiliğim var; fazla geleceği düşünmüyorum. Yeni katıldım. Tek isteğim takıma destek olabilmek, katkı sağlayabilmek bundan başka bir düşüncem yok" şeklinde konuştu.
Nagatomo öğrendiği ilk Türk kelimenin 'merhaba' olduğunu söyleyerek takım otobüsüne bindi.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:34
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
EKO BU ADAM TOPÇUYSA BENDE RONALDOYUM GÖRDÜĞÜM EN KAZMA EN AĞIR EN İŞE YARAMAZ OYUNCU
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3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti!
Toplam 1
Yorum
ŞampiyonVanlı Takımımızı tebrik ederiz ama lise ve ilk okul öğrencilerine karşı alınmış bu galibiyeti Kabul Etmiyoruz.Ligdeki güçlü ekiplere karşı oynasın
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
off hocaya helal olsun donk asla gs oyuncusu olamaz tolga selçuk belhanda yap feghoul sağ rodrigues sol forvette gomis yap zormu?
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